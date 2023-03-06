انتشال جثتى طفلين لقيا مصرعهما غرقا فى ترعة بقنا

قنا صابر سعيد

انتشلت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، جثتي طفلين غرقا داخل ترعة، بقرية الكلح الغربي في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد بانتشال جثتي طفلين غرقا داخل ترعة بقرية الكلح الغربي في مركز نجع حمادي.

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبين انتشال جثتي كل من ياسين أحمد محي الدين، 5 أعوام، وعبدالرحمن رجب ذكي، 5 أعوام، لقيا مصرعهما غرقًا داخل ترعة بقرية الكلح الغربي في مركز نجع حمادي.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي ببهجورة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.