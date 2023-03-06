النيابة الإدارية تغلق التسجيل الثالثة عصر اليوم لوظيفة معاون نيابة دفعة 2022

كتب أحمد إسماعيل

تنتهى النيابة الإدارية فى الساعة الثالثة عصرا من التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية خريجي دفعة 2022 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة؛ على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية، وذلك عبر الرابطين:

https://bit.ly/3EAf3ur

https://alt.apsys.app/login

وجاء ذلك في ضوء حرص النيابة الإدارية على تمكين المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية خريجي دفعة ٢٠٢٢ من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

ويراعي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة علي هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.