"المنظور الدينى للحماية من العنف المجتمعى" ندوة بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت وحدة مناهضة العنف بجامعة الزقازيق ندوة بعنوان"المنظور الدينى للحماية من العنف المجتمعى"، في ضوء سلسلة الندوات التوعوية التثقيفية التي تعقدها الوحدة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وتزامنآ مع الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من الواعظات بالأزهر الشريف ، ومنسقي الوحدة من مختلف الكليات، وطلاب الجامعة.

حاضر فى الندوة الدكتورة إلهام محمد شاهين أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة ، والأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، وممثل مشيخة الأزهر الشريف بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضو اللجنة المنتدبة لوضع دليل الأسرة بالمجلس القومي للسكان، وعضو لجنة حوار الأديان بمشيخة الأزهر الشريف.

بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم آيات من الذكر الحكيم عقبها فيلم تسجيلي قصير.

وخلال الندوة تحدثت الدكتورة إلهام محمد من منظور ديني عن كيفية توفير بيئة آمنة داخل الحرم الجامعي وخارجه، لتحقيق الذات وتحرير طاقات العطاء لدى الشباب وطلاب الجامعة ليسود الاحترام، والمساواة في الحقوق والواجبات للتشجيع على التعلم والإبداع لبناء وطن قوي ومتماسك.

وعقب علي الندوة الدكتور محمد المري إسماعيل أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية، وتم تبادل النقاش حول موضوع الندوة والتأكيد على العديد من المفاهيم والقيم الاجتماعية الايجابية.