"المرور" تبدأ الإغلاق الكلى لمحور المشير الغربى لمدة أسبوعين لإنشاء كوبرى

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

بدأت منذ قليل إدارة مرور القاهرة فى عملية غلق كلى لمحور المشير الغربى لإنشاء كوبرى مشاه، مع إجراء تحويلات مرورية لمتابعة حركة السيارات لحين الانتهاء من عمليات الإنشاء

وعينت الإدارة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ مشروع أعمال كوبرى المشاه الخاص بمشروع ساجا مول 2 بمحور المشير الغربى إمتداد أبوزيد خضر، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور المشير الغربى إمتداد أبوزيد خضر بالإتجاهين بالتناوب على مرحلتين وذلك على النحو التالى :

- المرحلة الأولى، الغلق الكلى للإتجاه القادم من إمتداد رمسيس تجاه القاهرة الجديدة ليلاً فقط لمدة (سبع ليالى) بدءاً من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 6/3/2023 حتى يوم 12/3.

- المرحلة الثانية، الغلق الكلى للإتجاه القادم من القاهرة الجديدة تجاه إمتداد رمسيس ليلاً فقط لمدة (سبع ليالى) بدءاً من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 13/3/2023 حتى يوم 19/3.. مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية وذك على النحو التالى :

- القادم من مناطق إمتداد رمسيس يسلك مسطح كوبرى أبوزيد خضر فيميناً شارع مدينة مبارك فالدوران فيميناً محور الشهيد تجاه مناطق القاهرة الجديدة.

- القادم من محور جيهان السادات "القادم من عبدالله العربى" إستكمال السير بمحور جيهان السادات تجاه مناطق الأوتوستراد فمناطق مدينة نصر .

- القادم من محور جيهان السادات "القادم من الأوتوستراد" إستكمال السير بمحور جيهان السادات تجاه مناطق محور الشهيد فمناطق القاهرة الجديدة .

- القادم من مناطق القاهرة الجديدة ومناطق الوفاء والأمل يسلك يميناً مخرج المشير الغربى تجاه محور الشهيد .

- القادم من محور الشهيد إستكمال السير بمحور الشهيد فإستخدام حركة الدوران بكوبرى إعمار والعودة مرة أخرى تجاه محور الشهيد.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.