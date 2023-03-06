الكشف على 580 سيدة فى حملة "من حقك تنظمى" بمدن البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر ، أن حملات "من حقك تنظمى" لتنظيم الأسرة والكشف على الصحة الإنجابية للسيدات من خلال إدارة تنظيم الاسرة بالمديرية، تم إطلاقها بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، وتعليمات إسماعيل العربي وكيل الوزارة وتحت إشراف الدكتورة مروى حمدي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأكدت المديرية أن بدأت فاعليات المرحله الثانية لحملة من حقك تنظمي بمحافظة البحر الأحمر، والتى انطلقت السبت الماضى وتستمر حتي بعد غدا الأربعاء بادارات الغردقة، والقصير ومرسى علم، حيث تم الكشف على إجمالى 580 منتفعه منهم 303 حصول على وسيله بالمجان بين لوالب وكبسولات ووسائل هرمونية، حقن وحبوب، 70 سونار، 442 متابعة، وكشف نساء، بالإضافة للندوات التوعوية بأهمية المباعدة بين الولادات بالتعاون المجلس القومي للمرأة.

وكانت اختتمت فاعليات المرحلة الأولى لحملة من حقك تنظمي فى الفترة من السبت 25 فبراير إلى الأربعاء، 1 مارس بإدارات رأس غارب، وسفاجا، والشلاتين، وقد تم الكشف على إجمالى 2578 منتفعة منهم، 572 حصول على وسيلة بالمجان بين لوالب وكبسولات ووسائل هرمونية حقن وحبوب 171 سونار 940 متابعة.