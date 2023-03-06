القبض على 3 أشخاص سرقوا 5 "نعجات" داخل سيارة ربع نقل ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، سائقا و3 أشخاص سرقوا "5 نعجات" داخل سيارة ربع نقل، وأثناء مرورهم بالطريق الدائرى أمام قرية سدس التابعة لمركز ببا بنطاق محافظة بنى سويف، وفى طريقهم لبيع "النعجات" بالقاهرة، استوقفهم ضابط من قسم شرطة ببا وألقى القبض عليهم.



تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مركز شرطة ببا يفيد بأنه أثناء مرور قوة من قسم شرطة ببا على الطريق الدائرى الواصل بين الطريق الزراعى القاهرة بنى سويف، اشتبه قائد القوة فى سيارة ربع نقل تسير على الطريق، وعندما حاول استيقافها فرت هاربة، إلا أنه واصل مطاردتها واستوقفها وتبين أن بداخلها سائق و3 متهمين ومعهم 5 نعجات.

وتبين أن المتهمين كانوا قادمين من محافظة المنيا وأنهم سرقوا الـ"5 نعجات" وفى طريقهم للقاهرة لبيعها، وعلى الفور تم تحرير محضر ضدهم والتحفظ على المضبوطات والسيارة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.