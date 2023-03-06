القافلة الطبية المجانية بالقصاصين بالإسماعيلية تستقبل 899 مواطنا فى أولى أيامها

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية بمركز شباب أبو السيد، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القصاصين، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 899 مواطنا في أول أيام القافلة، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، القافلة الطبية بمركز شباب أبو السيد التي تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

ومن جانبه أكد "حطب" على تقديم الخدمة الطبية المتكاملة المجانية لأهالي المنطقة موجهًا بحسن معاملة المرضى وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات وخاصة لكبار السن وذوي الهمم.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 275 مواطن بعيادة الباطنة و 90 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت86 سيدة بالإضافة إلى استقبال 270 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال 96 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 86 حالة بالإضافة إلى استقبال 43 سيدة بعيادة النساء وحالة واحدة بوحدة الأشعة.

على أن تستمر القافلة الطبية بمركز شباب أبو السيد التابع لمركز ومدينة القصاصين في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.