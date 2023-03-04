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انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" بالقليوبية

السبت، 04 مارس 2023 10:53 ص
انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" بالقليوبية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، عن بدء فعاليات المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي"، لتقديم الخدمات المجانية الموسعة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" في إطار الحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

وفي هذا الإطار، وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لتنفيذ الحملة بالمستشفيات والوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة، وذلك على مدار مدة تنفيذ الحملة والتي تنفذ على مرحلتين، حيث كانت الأولى في الفترة من 25 فبراير وحتى 1 مارس بإدارات (بنها- كفر شكر- قها- حي شرق شبرا الخيمة- القناطر الخيرية- الخانكة)، في حين تبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس بإدارات ( طوخ- قليوب- العبور- حي غرب شبرا الخيمة- شبين القناطر).

وأوضح الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة، إلى جانب ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات إلى استخدام الوسائل، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات داخل وخارج الوحدات لتقديم الخدمات والتوعية الصحية والنفسية.

 

 


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