العثور على جثة شاب بجوار إحدى الترع فى الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ، من جهودها، لكشف غموض العثور على جثة شاب مبلغ بتغيبه مقتولا، وملقى بجانب إحدى الترع بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة، بعدما عثر الأهالي على جثة الشاب المبلغ باختفائه مقتولا، وجرى التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفي المنصورة الدولي.

البداية كانت بتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من أهالي قرية طناح، بالعثور على جثة ملقاة بجوار إحدى الترع.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، بقيادة الرائد عبد الحميد الشوري، رئيس المباحث، وسيارة الاسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي "عبد الله محمود عبد الباري"، 18 عاماً، مقيم بقرية طناح، متغيب عن المنزل منذ 24 ساعة ومبلغ باختفائه وكان معه دراجته النارية وهاتفه المحمول.

جرى التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفي المنصورة الدولي، فيما وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية من جهودها لضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة.