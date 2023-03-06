الضرائب: نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية مبنى على التعاون بين المصلحة االمجتمع

كتب أحمد يعقوب

قال مختار توفيق رئيس مصلحة لضرائب المصرية إن مصلحة الضرائب المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ خطة لتكثيف التوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، مع استمرار قيامها بالتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريب والمدني للوقوف على المشكلات التى تواجه الممولين عند إنضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم .

وأشار مختار توفيق إلى أن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية مبني علي التعاون بين مصلحة الضرائب وأفراد المجتمع الضريبي، مؤكدًا أنه لا توجد أعباء مالية إضافية للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وأن المأموريات تقوم حاليًا وحتى 30 أبريل 2023 بتسجيل الممولين علي منظومة الفاتورة الإلكترونية مجانا.

وأعرب الدكتورخالد سليم نقييب البيطريين عن استعداد النقابة للتعاون مع مصلحة الضرائب لحصر السوق الغير رسمي لسوق الدواء البيطري والذي ينجم عنه منافسة غير عادلة وضياع لحقوق الدولة، مؤكدًا علي مطالبة نقابة البيطريين لمصلحة الضرائب المصرية بعدم تحمل البيطريين لأى أعباء ناتجة عن التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وجاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع النقابة العامة للأطباء البيطريين بمقر المركز العلمي لنقابة الأطباء البيطريين، وكذلك عبر تطبيق زووم، والتي تناولت "الفاتورة الإلكترونية الوقوف علي أهم العقبات التي تواجه البيطريين عند تطبيقها"، بحضور كل من دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية و هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومن جانب النقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتور كريم ذكي عضو مجلس النقابة والدكتور محمد شفيق عضو مجلس النقابة والدكتور محمود عفيفي رئيس المركز العلمي للنقابة العامة للأطباء البيطريين والدكتور أحمد البنداري مدير المركز العلمي للنقابة العامة للأطباء البيطريين و عدد من أعضاء النقابة .

وقال الدكتور محمود عفيفي رئيس المركز العلمي للنقابة العامة للأطباء البيطريين أن معظم مشاكل سوق الدواء البيطري مشاكل رقابية، وأن سوق الدواء البيطري يعاني بسبب السوق الغير رسمى.

وأوضحت دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية الفرق مابين منظومة الفاتورة الإلكترونية والخاصة بالتعامل مع الشركات B2B ومنظومة الإيصال الإلكتروني الخاصة بالتعامل مع المستهلك النهائي B2C ، وتناولت بالشرح كيفية تكويد الأصناف الدوائية علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتة إلى أن المصلحة أنشأت تطبيق علي الهاتف المحمول لتسهيل تسجيل الفواتير علي منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأكدت دعاء العصامي علي حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني.

وأوضح هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بأنه إعتبارًا من أول أبريل 2023 لن تعتمد أي مصروفات أو تكاليف بدون فواتير إلكترونية، مؤكدًا أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يصب في مصلحة أفراد المجتمع الضريبي لأن من شأنه منع الفحص التقديري وأيضا إعتماد جميع المصروفات والتكاليف المؤيدة بفواتير إلكترونية وإحكام السوق الغير الرسمي ومنع التهرب الضريبي وبالتالي وجود منافسة عادلة .