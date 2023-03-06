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الصحة: تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى بتكلفة 28 مليار جنيه

الإثنين، 06 مارس 2023 10:08 م
الصحة: تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى بتكلفة 28 مليار جنيه حسام عبد الغفار
كتب الأمير نصرى

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه خلال ما يقرب من 8 سنوات، تم تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى، بقيمة 27 مليارا و761 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تطوير وإنفاق غير مسبوق لم يحدث خلال الـ50 سنة الماضية.

 

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc، على قناة "dmc"، أن البنية التحتية لمستشفيات وزارة الصحة، تحولت فى جميع المحافظات بشكل كبير، وخاصة التأمين الصحى الشامل، حيث تم تجديد مستشفيات وإنشاء أخرى.

 

وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن هناك خطة سنوية مرتبطة بتعداد القوافل الطبية للأماكن الأكثر احتياجا، كما أن هناك 10803 قافلة طبية على مستوى الجمهورية، وصرف العلاج وتحاليل ووحدات أشعة وأسنان متنقلة، والتوعية والتثقيف الصحى، والتدخلات الجراحية مجانا.


الصحه

وزاره الصحه

تطوير المستشفيات

التامين الصحى الشامل



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