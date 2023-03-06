السيطرة على حريق التهم سيارة ربع نقل محملة بالقطن فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، من السيطرة علي حريق هائل شب في سيارة ربع نقل محملة بالأقطان بحي شرق أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية في الأرواح.

كان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد بورود بلاغا باندلاع حريق في سيارة ربع نقل بشارع عزت جلال.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء وضباط المباحث والمرور والأجهزة التنفيذية، والعميد محمد عبدالعزيز، وكيل إدارة مرور أسيوط، وتبين اندلاع حريق في سيارة ربع نقل محملة بالأقطان أثناء السير بشارع عزت جلال بحي شرق أسيوط، بسبب مأس كهربائي بأسلاك الشوارع، نتيجة ارتفاع حمولة السيارة مما أدي إلي اندلاع الحريق وتفحم السيارة.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلي العمارات السكنية، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة.