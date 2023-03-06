السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ا.ح" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويجه على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ح.م" عامل و"م.ع" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو المخدر بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وترويجه على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.