الداخلية تضبط شخصا يروج المنشطات مجهولة المصدر بالإسكندرية

كتب ـ محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج المنشطات مجهولة المصدر عبر موقع "فيس بوك" بالمخالفة للقانون، وذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير المنشطة مجهولة المصدر والتصدى لمحاولات ترويجها عبر وسائل التواصل الإجتماعى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج المنشطات مجهولة المصدر بكافة أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه .. وبحوزته (كمية كبيرة من عبوات المنشطات "مجهولة المصدر" - هاتف محمول) بمواجهته إعترف بقيامه بترويج المنشطات " مجهولة المصدر " المضبوطة بحوزته عبر الصفحة المشار إليها مقابل مبالغ مالية.