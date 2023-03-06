الخارجية الصينية: تقرير البنتاجون حول رافعات الشحن "مفرط الحساسية"

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الصينية رفضها تقريرا للبنتاجون يحذر من أن رافعات شحن صينية الصنع قد تشكل أدوات تجسس محتملة.

وحسب موقع سكاى نيوز، وصفت الخارجية الصينية التقرير بأنه ادعاء "مفرط الحساسية ويضلل الرأي العام الأمريكي".

وفي فبراير الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الصين أطلقت "في السنوات الأخيرة.. أسطولا من المناطيد المخصصة لعمليات تجسس" في أنحاء العالم كافة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، إن "مناطيد صينية رُصدت فوق دول في القارات الخمس" وقد "انتهكت سيادة" هذه الدول.

ويأتي هذا التصريح بعد أن كشفت مصادر استخباراتية أمريكية أن المنطاد الصيني الذي أسقطه سلاح الجو الأمريكي، في فبراير الماضي، كان ضمن برنامج مراقبة صيني وفق شبكة "سي أن أن".