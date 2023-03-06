البحث عن 6 مفقودين فى حادث غرق مركب "شراعى" فى نهر النيل بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تواصل قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة أسوان، جهودها للبحث عن 6 مفقودين فى حادث غرق مركب شراعى "فلوكة" فى نهر النيل بالقرب من كوبرى كلابشة بمحافظة أسوان، بالتزامن مع سوء حالة الطقس وهبوب عاصفة ترابية.

ووجه مدير أمن أسوان، بعد تلقيه إخطارا من شرطة النجدة بالحادث، قوات الإنقاذ النهرى بالتدخل للبحث عن المفقودين الستة الذين أفادت التحريات الأولية بوجودهم على متن المركب الشراعى وقت الحادث، مع تواجد باقى الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف بالقرب من موقع غرق المركب.

وشهدت محافظة أسوان، مساء اليوم، الاثنين، حادث غرق مركب "فلوكة" فى نهر النيل، وذلك بالقرب من محور كلابشة بقرية فارس بالقرب من مدينة كلابشة، بالتزامن مع الطقس السيئ، ودفعت الأجهزة الأمنية بقوات إنقاذ نهرى لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود حالات غرق من عدمه فى الواقعة.

كما دفع مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، ب4 سيارات إسعاف لأقرب نقطة من موقع الحادث استعدادا لنقل أى حالات مصابة أو وفيات إلى مدينة كوم أمبو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى السياق، شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم، الاثنين، حالة طقس غير مستقرة بعد هبوب رياح محملة بالأتربة وعاصفة ترابية تسببت فى انعدام الرؤية خاصة على الطرق الصحراوية.

وأطلقت محافظة أسوان، تحذيراتها لقائدى المركبات خاصة على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" وطريق أبوسمبل الدولى وكذلك المناطق الصحراوية، بسبب العاصفة الترابية وحالة عدم استقرار الطقس التى تشهدها المحافظة مساء اليوم.

كما أطلقت محافظة أسوان، تحذيراتها للمراكب النيلية والبواخر السياحية لتوخى الحذر خلال فترة الشبورة الترابية وانعدام الرؤية فى مجرى النيل.