الأمن الفيدرالى الروسى يحبط محاولة لاغتيال رئيس مجموعة شركات "تسارجراد"

موسكو (أ ش أ)

أحبط جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، محاولة لاغتيال رئيس مجموعة شركات "تسارجراد"، قنسطنطين مالوفيف عن طريق تفجير سيارته .

وذكر جهاز الأمن الفيدرالى - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الاثنين، "أن محاولة الاغتيال خططت لها الاستخبارات الأوكرانية عن طريق وضع عبوة ناسفة أسفل سيارة رئيس مجموعة شركات "تسارجراد"، قنسطنطين مالوفيف".

ونشر الأمن الفيدرالي الروسي شريط فيديو يوضح فيه محاولة قيام شخص بزرع عبوة ناسفة أسفل سيارة مالوفيف، مشيرة إلى أن منسق هذه العملية يعمل تحت سيطرة جهاز الأمن الأوكراني.

على صعيد آخر، كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة استخدمت جيلا جديدا من الذخائر دقيقة التوجيه ضد القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، لقطات لاستخدام جيل جديد من الذخائر الموجهة بدقة لتدمير المعدات والأسلحة ومواقع القيادة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد تم استخدام الذخيرة في منطقة العملية العسكرية بعد عمليات الاستطلاع، بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الطائرات المسيرة، حيث تبين أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بإخفاء مركبات مدرعة قتالية وتعمل على صيانتها وإصلاحها في بعض الأمكنة.

وأشارت إلى أن "الصواريخ الجديدة اخترقت المواقع وانفجرت داخل مخابئ ودمرت وعطلت آليات ومدرعات تابعة القوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة هناك".