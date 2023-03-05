التموين: افتتاح 455 معرض أهلا رمضان.. ومعرض القاهرة الرئيسى خلال أيام

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن معرض "أهلا رمضان" الرئيسى سيتم افتتاحه ‏خلال أيام بعد استكمال أعمال التجهيزات وضخ السلع به، البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة، مؤكداً أن إنشاء ‏المعرض يأتى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتحت ‏رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. وأضاف الوزير خلال لقائه مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين ‏واصحاب السلاسل التجارية بحضور اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز ‏حماية المستهلك، والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف ‏التجارية، و احمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع ‏التموينية، واحمد مهدى مستشار للرقابة ‏والتوزيع.‏

وأوضح على المصيلحى ان الدولة اتخذت العديد ‏من الاجراءات لسرعة انهاء الافراجات الجمركية، مشيراً الى ان ‏الافراج الجمركي للسلع خاصة الاستراتيجية لها الاولوية، واكد سيادته ان عدد المعارض وصل الى 455 معرض على مستوى محافظات الجمهورية حتى الأن ‏منتشرين بكل مركز ومدينة ونجع، اضافة الى السيارات المتنقلة ‏والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل الى ‏‏30%.

وقال احمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير ‏ان اسعار السلع بالمعارض التي تم انشاؤها، بها نسب تخفيضات كبيرة، ‏مع وجود 250 سيارة تُسير يومياً بالقرى والنجوع للوصول ‏الى المواطنين بها بتخفيضات المعارض الموجودة بالمراكز والمدن، ‏مضيفاً ان السلع المعروضة بتلك المعارض بجودة عالية، وبيتم ‏مراقبتها تموينياً.