محافظ أسيوط يوضح خطة تنفيذ القوافل الطبية الشاملة لشهر مارس بقرى حياة كريمة

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن القوافل الطبية المجانية الشاملة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تستكمل فعاليتها اليوم الأحد 5 مارس 2023 بقرية نجوعة المعادي التابعة لمركز البداري، وذلك ضمن القوافل الشهرية التي تستهدف قرى حياة كريمة على مستوى المحافظة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح اللواء عصام سعد، أن القوافل انطلقت في 1 مارس الجاري لتقديم خدماتها لمواطني قرى حياة كريمة بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة لتوفير الرعاية الحية لهم حيث نفذت فعاليتها بقرية النواورة التابعة لمركز البداري يومي الأربعاء والخميس 1 و2 مارس وفي قرية نجوع المعادي يومي السبت والأحد 4 و5 مارس وتستمر فعاليتها الثلاثاء والأربعاء 7 و8 مارس بقرية البلايزة بمركز أبوتيج وتتجه بعدها لقرية الزرابي بمركز أبوتيج يومي السبت والأحد 11و12 مارس ثم قرية دكران يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 مارس وبعدها قرية دوينه يومي السبت والأحد 18و19 مارس وتختتم أعمالها بأبوتيج بقرية نزلة باقور يومي الاثنين والثلاثاء 20و21 مارس تم تتوجه القافلة في نهاية فعاليتها يومي الثلاثاء والأربعاء 28و29 مارس بقرية سلام بمركز أسيوط.

كان محافظ أسيوط قد تلقى بيانًا بخطة القوافل العلاجية الطبية الشاملة خلال شهر مارس 2023 وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وكافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.