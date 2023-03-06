استلام 200 ألف شجرة فى الإسكندرية ضمن مبادرة الرئيس السيسى.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن استلام قافلة تتضمن 200 ألف شجرة لزراعتها بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية" 100 مليون شجرة "، وفى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى، لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.

وأشاد "محافظ الإسكندرية" بما تستهدفه هذه المبادرة للتوسع فى المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، وأيضًا الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع، وفى إطار قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التى ترأستها مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.

وأوضح "الشريف" أن القافلة تضمنت 200 ألف شجرة ( مثمرة وغير مثمرة)، بواقع 11 صنف منها 6 أصناف مثمرة وهى ( ليمون، زيتون، جوافة، برتقال، يوسفى، رومان)، و5 أصناف غير مثمرة وخشبية وهى( كازويتة، كونو كاربس، اكاسيا، كافور، فرشة الزجاج)، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى، وسوف يتم زراعتها بأماكن محددة بالأحياء والمدن من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة ووفقًا لخطة محددة، وطبقًا للظروف المناخية الملائمة لكل موقع.

وأطلق محافظ الإسكندرية، إشارة البدء لزراعة تلك الأشجار بالمحافظة، بزراعة شجرة أمام ديوان عام محافظة الإسكندرية مُشددًا على جميع المسئولين فى أحياء الثغر بضرورة التوعية والحفاظ على الأشجار المزروعة وأهمية رعايتها بصورة مستمرة.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، وممثل وزارة الإنتاج الحربى، والعميد محمد عابدين رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، واللواء أشرف بدران مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية ومحمد الحلوانى نائب مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية.