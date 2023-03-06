زراعة 2000 شجرة زينة ومثمرة بمدارس وحدائق بورسعيد ضمن مبادرة الرئيس.. صور

بورسعيد محمد عزام

فى ظل ما تشهده مصر ودول العالم من تغيرات مناخية، تم تدشين المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، اهتماما منها بالبعد البيئى، ضمن خطتها الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصرى.

وتأتى أهم أهداف المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، خاصة وأن لها العديد من العوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تبرهن على حرص الدولة المصرية على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ورؤيتها فى ضرورة العمل التشاركى سواء داخلياً أو خارجياً للتعامل مع ملف المناخ وإيجاد الحلول الكفيلة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحى الحياة.

واتخذت محافظة بورسعيد خطوات إيجابية فعالة لتطبيق المبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها فى مختلف أحياء المحافظة، وتواصل الأحياء من جهودها بشكل يومى لزراعة الأشجار فى المدارس والحدائق والشوارع والأحواض والمسطحات الخضراء بنطاقها.

زراعة 2000 شجرة فى حى المناخ

ففى حى المناخ أحد أقدم أحياء محافظة بورسعيد بلغت المدارس التى نفذت يها المبادرة وتم زرع الأشجار المثمرة بها بمشاركة الطلاب فى 17 مدرسة بحى المناخ حتى الآن، وشارك الطلاب بزراعة الأشجار المثمرة كالزيتون والليمون والجوافة والبرتقال واليوسفى، كما استكملت أعمال زرع أشجار الأسوار والزينة فى فى حديقة المناخ والمسطحات الخضراء بالمنطقة السابعة فى امتداد شارع 23 يوليو.

وقد شارك رئيس حى المناخ، طلاب عدد من المدارس وعمال الحى فى زراعة الأشجار ضمن فعاليات المبادرة ؛ حيث إنطلقت المبادرة بزراعة أشجار "كنوكاربس" ( أشجار أسوار نباتية ) بلغت 150 شجرة فى حديقة المنطقة الثالثة الكائنة بامتداد شارع الناصر، و100 شجرة فى مسطح أخضر بمنطقة 6 أكتوبر المطلة على شارع 23 ديسمبر.

وتأتى المبادرة تحت رعاية الرئيس السيسى واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعقب إستقبال محافظة بورسعيد ل 70 ألف شجرة الفترة القليلة الماضية ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وتماشياً مع خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بشوارع الحى، وفى إطار الاهتمام بالمظهر الجمالى ونظافة الحدائق العامة وزيادة الرقعة الخضراء بالشوارع والميادين والمسطحات.

كما شهد حى المناخ بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور منصور بكرى إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" والبدء فى زراعة 2000 شجرة فى المدارس والحدائق والشوارع والأحواض والمسطحات الخضراء بنطاق الحى.

تنفيذ المبادرة بحى الضواحي

شهدت هالة أحمد أبو العز رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، تدشين المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بشارع نهضة مصر فى الحى، وذلك بحضور عدد من المواطنين والأطفال الصغار الذين حرصت رئيس الحى على مشاركتهم لتعزيز المشاركة المجتمعية فى تنفيذ فعاليات المبادرة وتعليم الصغار المساهمة فى تجميل الشوارع والميادين.

وذلك كأحد أهداف المبادرة لنشر الوعى بأهمية زيادة المساحات الخضراء ونشر اللون الأخضر بمختلف مناطق الحى وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء

ودشنت رئيس الحى المبادرة بزراعة 350 من تلك الأشجار المثمرة بامتداد شارع نهضة مصر، وتشمل أشجار الزيتون والبرتقال والرمان واليوسفى والليمون والجوافة بالإضافة إلى عدد من الأشجار المزهرة مقدمة من وزارة الإنتاج الحربى.

وأشارت رئيس الحى إلى أنه تم حتى الآن زراعة 450 شجرة مثمرة بنطاق الحى حيث تم البدء فى زراعة 100 شجرة مثمرة بامتداد شارع محمد على و350 شجرة بشارع نهضة مصر، لافتة إلى أنه سيتم استكمال زراعة 1550 شجرة أخرى بعدد من مناطق وشوارع الحى.

ليبلغ عدد ما سيتم زراعته 2000 شجرة موزعة على عدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها فى زراعة الأشجار ونشر المساحات الخضراء بهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء من خلال زيادة الرقعة الخضراء وزيادة الوعى البيئى.



الطالبات يزرعن الأشجار



بدء زراعة الأشجار



توعية الطالبات



جانب من زراعة الأشجار



جانب من زراعة الطالبات الأشجار



خلال زراعة الأشجار



دكتور منصور يقوم بزرع الشجرة



رئيس الحي والطالبات في بورسعيد



زراعة الأشجار بشوارع بورسعيد



زراعة الأشجار في المناخ



زرع الشجرة