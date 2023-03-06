استكمال أعمال التوسعة بغرب وشرق كفر الشيخ لربط روافد الطريق الدولى.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد منطقتا شرق وغرب كفر الشيخ، أعمال توسعة للطرق وأعمال تجهيزات، لحل المشكلة المرورية، والربط بين شرق كفر الشيخ بغربها، والتوجه لروافد الطريق الدولي الساحلي " كفر الشيخ طنطا" كفر الشيخ المحلة" كفر الشيخ بلطيم"، من خلال تلك الطرق والمحاور، دون توجه السيارات لوسط مدينة كفر الشيخ، لتخفيف الزحام والتكدس المروري التي تعاني منها وسط وشرق العاصمة، وخاصة منطقة المزلقان الوسطاني، وشارع عبد الهادي راضي، المار بالاستاد وموقف كفر الشيخ العمومي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها الشكر للمهندس محمد فؤاد الشيخ، مدير المشروع، و المشرفين وائل حسين حنفى، وعبداللطيف أحمد مصطفى، وأنور عفيفى أحد ،سواقين وحدة الرصف.

فجرى تجهيز وقطع أتربة أمام عمارات تحيا مصر وحى غرب مدينة كفر الشيخ، وعمل اختبار الدمك للتربه الزلطيه بمحوري سخا محله موسى، ومحور العائلة المقدسة لرافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا"، واستكمال أعمال التجهيز بالشارع الواصل من محور صبرى القاضى حتى محور سعد زغلول مرورا بالكنيسة والمقابر، وتكسير الخرسانات بمعاونة حفار جهاز التجميل والنظافة.



استكمال اعمال التجهيز بالشارع الواصل من محور صبرى القاضى حتى محور سعد زغلول



استمرار تجهيز وقطع اتربه امام عمارات تحيا مصر وحى غرب مدينه كفر الشيخ



أعمال التجهيز بالشارع الواصل من محور صبرى القاضى حتى محور سعد زغلول



تابع تجهيز وقطع اتربه امام عمارات تحيا مصر وحى غرب مدينه كفر الشيخ



تجهيز وقطع اتربه امام عمارات تحيا مصر وحى غرب مدينه كفر الشيخ



تمهيد الطرق اما عمارات تحيا مصر



جانب من اختبارات الدمك



جانب من أعمال التجهيز بالشارع الواصل من محور صبرى القاضى حتى محور سعد زغلول



جانب من عمل اختبار الدمك للتربه الزلطيه بمحورى سخا محله موسى ومحور العائله المقدسه للرافد



عمل اختبار الدمك للتربه الزلطيه بمحورى سخا محله موسى ومحور العائله المقدسه للرافد



