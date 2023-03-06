استعدادات مبكرة لامتحانات الثانوية الأزهرية.. انتهاء تسجيل استمارات أرقام الجلوس

كتب لؤى على

تستعد الإدارة المركزية للامتحانات استلام استمارات الثانوية الأزهرية ، بواسطة مندوبى المنطقة في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 7 مارس ومعهم إحصاء ورقى معتمدا وآخر سوفت على (CD) بأعداد الطلاب لكل نوع على حدة.

وبناء على توجيهات الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية باستمرارية انعقاد اللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية فقد ترأس الشيخ أحمد عبد العظيم محمد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات اجتماعا مع أعضاء الإدارة وبحضور مديري عموم الإدارة ومديري الإدارات ذات الاختصاص لوضع آليات العمل في الفترة الحالية وتوزيع الأعمال وتشكيل اللجان حيث تبدء الأعمال باستلام استمارات الطلاب الورقية والإلكترونية من المناطق الأزهرية من خلال جدول زمني موضوع كمرحلة أولى حتى مرحلة ترقيم الاستمارات وتسليمها إلى مندوبي لجنة النظام والمراقبة فقد تم توزيع العمل على أربع مراحل كما تم تكليف العدد المطلوب للعمل لكل مرحلة من هذه المراحل وفق المواصفات التي يتطلبها عمل كل مرحلة كما تم تحديد جدول زمني لبدابة ونهاية عمل كل مرحلة وتحديد الأعداد المطلوب ندبها لهذه الأعمال كما شدد عبد العظيم على الانضباط والالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة إنجاز الأعمال بكل دقة ومن خلال متابعة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس القطاع أوصى مراجعة كافة أعمال المرحل كل مرحلة على حدة أكثر من مرة.

وكانت قد بدأت المعاهد في تحرير الاستمارات الورقية اعتباراً من الثلاثاء 17 يناير وحتى يوم الثلاثاء 28 فبراير، وهو أخر موعد حررت فيه استمارات وكشوف الطلاب المتقدمين للامتحان، ويحظر على جميع المعاهد تحرير أى استمارات بعد هذا التاريخ، وتشمل تلك المواعيد الطلاب المتقدمين من الخارج والطلاب المقيدين دون تفرقة.

وشدد قطاع المعاهد الازهرية انه في حالة وجود خطأ في بيانات الطالب يقوم مسئول التحول الرقمى بالمعهد بالتأكد من الخطأ وتصويبه على برنامج شئون الطلاب وطباعة استمارة جديدة مطابقة للاستمارة الورقية ويوقع عليها الطالب أمامه وتستكمل باقى إجراءات التقدم. مرحلة مراجعة الاستمارة الإلكترونية والورقية وطباعة كشوف (ج) وكشوف المناداة

ويقوم مسئول شئون الطلاب بالمعهد بإرفاق الاستمارة الإلكترونية بالاستمارة الورقية بعد التأكد من تطابق بياناتهما تمهيداً لإرسال جميع استمارات المعهد إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة ومن ثم إرسالها إلى الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة لإعمال شئونها نحو إعداد أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب.

ويتم طباعة كشوف (۲ ج ) + كشوف المناداة لكل نوع على حدة ) مستجد ، معيد ( من برنامج شئون الطلاب ، ويقوم المعهد بإعداد كشوف (۲ ج ) الورقية بنفس تسلسل الإلكترونية ويقوم المعهد بتشكيل لجنة ثلاثية المراجعة الورقية و الإلكترونية والاستمارة بحيث يتم تطابق جميع البيانات في كل منهم مع ضرورة كتابة رقم الجلوس وعام الرسوب أمام الطلاب المعيدين مع توقيع أعضاء اللجنة بالأسماء ثلاثيا واعتمادها من المعهد وإرسالها إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة . إرفاق أصل شهادة الميلاد الخاصة بكل طالب مع استمارة تقدمه للامتحان.

إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للطالب مع استمارة تقدمه للامتحان فاق صورة من مواد الرسوب للطالب الباقى للإعادة موقع عليها من الطالب بالعلم، وفق إحصاء عددي يبين فيه عدد الطلاب المتقدمين بحيث يكون مطابقا للبيانات الواردة بكشوف (ج).

على جميع المعاهد إفراد كشوف (آج) مستقلة لطلاب الشهادة الثانوية ( القسم الأدبى والقسم العلمي ) الباقين للإعادة المشار إليهم والذين تحرر استماراتهم على النظام القديم ما قبل عام 2020/2019 ويكتب عليها 40 % دون الاعتداد بالترتيب الأبجدي للطلاب مع أصل كشوف المناداة. على المعاهد الخاصة (لغات) إفراد كشوف (آج) مستقلة لطلاب اللغات عن باقى طلاب المعهد.

وبدأ قطاع المعاهد الأزهرية استعدادته المبكرة بشأن امتحانات الشهادة الثانوية والتى سبق وتم تحديد موعدها فى الخريطة الزمنية للدراسة يوم 3 يونيو المقبل، و نظراً لقرب أعمال تحضير الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2022/2023م، أصدر القطاع عدد من التنبيهات على إدارة الامتحانات والمعاهد والإدارات التعليمية باتباع التعليمات الآتية:

أولا: تعليمات المعاهد الأزهرية بشأن أعمال أمانة سر الشهادة الثانوية.

وهى أن تقوم إدارة امتحانات المنطقة بتسليم برنامج أمانة سر الشهادة الثانوية الأزهرية إلى مسئول شئون العاملين ومسئول التحول الرقمى لكل معهد ، وعلى مسئول التحول الرقمى تسجيل بيانات المعلمين للوظائف التالية: (شيخ معهد/ وكيل معهد / جميع المسكنين على وظائف التعليم بالمعهد لجميع المراحل التعليمية (الابتدائية / الإعدادية / الثانوية) شريطة من يكون على رأس العمل أو المنتدب ندبا كليا للمعهد.

كما يتم التسجيل لجميع الوظائف المذكورة بالبند السابق بمعرفة وتحت مسئولية شيخ المعهد ومسئول التحول الرقمى ومسئول شئون العاملين، و تسجيل الأسماء والرقم القومى ورقم السجل بكل دقة ومراجعته مراجعة دقيقة قبل التسليم، كما يتم التنويه إلى المانع فى الخانة المحددة بالبرنامج حال وجود مانع "صلة قرابة / مانع قانوني"

وتضمنت تنبيهات قطاع المعاهد أنه بعد الانتهاء من تسجيل جميع البيانات بصورة كاملة للمعهد يتم طباعة الكشوف من البرنامج ذاته ومراجعتها من واقع سجلات المعهد مراجعة دقيقة واعتماد الكشوف الورقية من شيخ المعهد وإرسالها إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة مع تسليم البرنامج ( سوفت) فى موعد أقصاه 31/1/2023م.

كما سيتم مطابقة أعداد المعلمين بكل معهد بالإعداد المشار إليها بالبرنامج والموجودة لدى موسوعة الإدارة المركزية للامتحانات.

ثانيا : تعليمات إدارة امتحانات المنطقة بشأن أعمال أمانة سر الشهادة الثانوية:

تقوم إدارة امتحانات المنطقة باستلام البرنامج والكشوف المطبوعة من كل معهد، و تقوم إدارة امتحانات المنطقة بتجميع البيانات المسجلة على البرنامج الخاصة بأمانة سر الشهادة الثانوية 2022/2023م وذلك من خلال برنامج التجميع المعد لذلك ، ويتم اعتماد الكشوف الورقية المرسلة من المعاهد ومطابقة أعداد المعلمين بكل معهد تمهيدا لإرسالها إلى الإدارة المركزية للامتحانات فى موعد أقصاه 9/2/2023م.

كما تلتزم إدارة الامتحانات بمتابعة تسجيل جميع معلمى معاهد المنطقة داخل برنامج التجميع ويعتبر ذلك تحت مسئوليتها ،على أن يتم موافاة الإدارة المركزية للامتحانات بأى تغيير فى بيانات المسجلين بالبرنامج سواء فى حالة الوفاة أو الإحالة للمعاش أو الاجازات ( قبل انعقاد لجان امتحان الشهادة الثانوية وتتحمل إدارة الامتحانات المسئولية الكاملة فى حالة عدم إبلاغ الإدارة المركزية للامتحانات بذلك".

الجدير بالذكر أن نسبة النجاح العامة العام الماضى (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح فى القسم الأدبى (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح فى القسم العلمى (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).

وأوضح وكيل الأزهر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات القسم الأدبى بلغ (65303)، حضر منهم (60024)، نجح منهم (30595)، بنسبة نجاح (50.97)، وعلى مستوى القسم العلمى تقدم للامتحان (42140)، حضر منهم (33817)، نجح منهم (23181)، بنسبة نجاح (68.55%)، وبذلك بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان إجمالًا (107443) طالبًا وطالبة، حضر منهم (93841)، نجح منهم (53776)، بنسبة نجاح عامة للقسمين (57.31%)، وسيدخل امتحانات الدور الثانى (28664) طالبًا وطالبة. أما شعبة العلوم الإسلامية فبلغ عدد المتقدمين للامتحان (143) طالبًا وطالبة، حضر جميعهم، ونجح منهم (139) طالبًا وطالبة بنسبة نجاح (97.2).