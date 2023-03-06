استطلاع: معظم البريطانيين يؤيدون حضور هارى مراسم تنصيب والده.. ويرفضون ميجان

وكالات

أظهر استطلاع أن معظم البريطانيين يرغبون في حضور الأمير هاري لمراسم تنصيب والده الملك تشارلز الثالث في مايو المقبل.

في المقابل، أكد معظم البريطانيين، وفقا للاستطلاع، أنهم لا يرغبون في حضور ميغان ماركل، زوجة هاري، وكذلك الأمير أندرو، شقيق الملك.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته وكالة بلومبرج للأنباء ودلتا بول لاستطلاعات الرأي أن 41% يدعمون حضور الأمير هاري لمراسم التنصيب، في حين يعارض حضوره 37%، بينما لم يحسم 22% أمرهم.

وأشار الاستطلاع إلى أن 43% لا يرغبون في حضور ميغان ماركل، زوجة هاري. كما أظهر الاستطلاع أن 46% لا يؤيدون حضور الأمير اندرو مراسم التنصيب، في حين يدعمه 36%، بينما لم يحسم 17% أمرهم.

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد كشفت الأحد أن القصر الملكي أتخذ خطوة نحو تهدئة التوتر مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، عبر دعوتهما لحضور حفل تتويج الملك تشارلز.

وقالت ناطق باسم هاري وميغان لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إن الزوجين المقيمين في كاليفورنيا، اللذين انسحبا من العائلة الملكية البريطانية في عام 2020 وسط توترات داخلية متزايدة، "تلقيا أخيراً مراسلات عبر البريد الإلكتروني من مكتب الملك بشأن التتويج"، لكنهما لم يقررا بعد ما إذا كانا سيحضران أم لا.