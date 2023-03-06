اليوم السابع
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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 06 مارس 2023 10:20 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الإثنين صورة ارشيفية للبورصة
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 16870 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2930 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 20061 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 6962 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 4557 نقطة.
 
 

 


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