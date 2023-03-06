ابن الوادى الجديد.. أفضل لاعب لدورى مراكز الشباب يصل فرنسا لمعايشة فريق بسيا

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

وصل اللاعب "محمد عاطف" ابن محافظة الوادي الجديد، الحاصل على أفضل لاعب لدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة، ولاعب نادي بترول أسيوط، إلى فرنسا، لقضاء فترة معايشة فى نادى أس سي بسيا الفرنسي الدرجة الثانية، حيث تمتد فترة المعايشة، من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أعلنت عن سفر اللاعب محمد عاطف، لاعب مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد، إلى نادي أس سي بسيا بفرنسا؛ لقضاء فترة معايشة لمدة 20 يومًا.

وتتضمن فترة المعايشة إجراء فترة قياسات واختبارات لمدة أسبوع، وفي حال اجتيازها، سيتم إجراء الفحوصات الطبية وتدريبات متخصصة لمدة أسبوع، وحال اجتياز ذلك يدخل اللاعب التدريبات مع فريق أس سي بسيا بفرنسا لمدة 4 أيام، وفي حالة نجاحه في مرحلة التدريبات؛ سيتم التعاقد مع اللاعب عبر القنوات الرسمية للاعب دوري مراكز الشباب.

ويُعد اللاعب محمد عاطف أفضل لاعب بدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة، والذي نظمته الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، برعاية توتال إنريجز، ويبلغ من العمر 21 عامًا، ويرتدي رقم 10، ويلعب كجناح أيسر.



محمد عاطف