إنشاء وحدة إنقاذ نهري ورفع كفاءة الشوارع أبرز مشروعات بلبيس الخدمية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،مع الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة بلبيس الجاري تنفيذها بنطاق المركز خلال العام المالي 2022 / 2023 باعتماد مالي 39 مليون و880 ألف جنيه، وبنسبه تنفيذ بلغت 45% لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معاييرالجوده والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه جار تنفيذ أعمال رصف وتطوير شوارع المدينة ببلاط الانترلوك بنسبة تنفيذ 46% وبتكلفة 7 مليون و500 ألف جنيه.



وأضاف رئيس المركز أنه تم تطوير منظومة الأمن والإطفاء بتركيب وحدة إنذار مبكر لاسلكي ضد اخطار السطو والحريق بتكلفة 50 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 90% وإنشاء وحدة إنقاذ نهرى على ترعة الإسماعيلية بتكلفة 5 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 30%.



ولرفع كفاءة الإنارة بشوارع المركز، تم شراء أدوات ومهمات إنارة للمدينة والوحدات المحلية بتكلفة 3مليون جنيه بنسبه تنفيذ 100 %.



ولتدعيم الوحدات المحلية، أوضح رئيس المركز أنه جاري استكمال أعمال مجمع خدمات بلبيس بتكلفة 16مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 29% وتوصيلات خارجية (مياه شرب وصرف صحي) للمدارس بتكلفة 830ألف وبنسبه تنفيذ 94%.



شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لسرعة دخولها الخدمة.

