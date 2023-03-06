إصابة 3 أشخاص فى حريق شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمدينة حدائق الأهرام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، ونتج عنها إصابة 3 أشخاص ونقلوا الي المستشفى.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حدائق الأهرام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .
وينشر "اليوم السابع" عددا من النصائح للمواطنين لتفادي تكرار هذه الحوادث، وهي عبارة عن:
- الصيانة الدورية للمواسير ووصلات الغاز.
- عدم ترك الأطعمة والمشروبات على البوتوجاز لمدد طويلة دون مراعاتها.
- التأكد من اطفاء جميع الأجهزة المتصلة بالغاز قبل النوم.
- التأكد من وجود مصدر تهوية وعدم إحكام غلق الأماكن بشدة.
- استخدام قطعة قماش مبللة لقفل مكان التسرب اذا وجد.
- فصل وصلات الغاز بشكل كامل عن الشقة في حالة التسرب.
- الاستعانة بالمختصين من الشركة في حالة التسرب.
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