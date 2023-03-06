اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حريق شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام

الإثنين، 06 مارس 2023 10:41 ص
إصابة 3 أشخاص فى حريق شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام حريق_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمدينة حدائق الأهرام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، ونتج عنها إصابة 3 أشخاص ونقلوا الي المستشفى. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حدائق الأهرام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .
 
وينشر "اليوم السابع" عددا من النصائح للمواطنين لتفادي تكرار هذه الحوادث، وهي عبارة عن:
 
- الصيانة الدورية للمواسير ووصلات الغاز.
 
- عدم ترك الأطعمة والمشروبات على البوتوجاز لمدد طويلة دون مراعاتها.
 
- التأكد من اطفاء جميع الأجهزة المتصلة بالغاز قبل النوم.
 
- التأكد من وجود مصدر تهوية وعدم إحكام غلق الأماكن بشدة.
 
- استخدام قطعة قماش مبللة لقفل مكان التسرب اذا وجد.
 
- فصل وصلات الغاز بشكل كامل عن الشقة في حالة التسرب.
 
- الاستعانة بالمختصين من الشركة في حالة التسرب.

 


حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

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