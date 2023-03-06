إحالة شابين للمفتي لقتلهما سائقا مسنا وسرقة سيارته بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الأولى اليوم الإثنين، برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب"، وعضوية المستشارين مجدى محمد هريدى، وبيشوى النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى، إحالة شابين إلى فضيلة المفتى، لاتهامهما فى قضية سرقة وقتل سائق استدرجوه من محافظة القاهرة إلى الفيوم، وأنهوا حياته بدس السم له فى الطعام، وتخلصوا من جثته بدفنها فى الصحراء، بعدما سرقوا سيارته "تاكسي" وأمواله وهاتفه المحمول، حتى تم ضبطهم بعد ارتكاب الجريمة بفترة حينما تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة المبلغ بسرقتها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع يناير 2021، حينما تمكن كمين أمنى بمنطقة القناطر الخيرية بدائرة محافظة القليوبية، من ضبط المتهمين ال4 وهم وهم محمد.س.م.م، 23 سنة "محبوس"، ودسوقى.إ.خ.ع، 20 سنة "محبوس"، وإبراهيم.م.إ.ص، 20 سنة "محبوس"، وأحمد.أ.م.ط، 22 سنة "هارب"، أثناء قيادتهم سيارة "تاكسي" مبلغ بسرقته، فتم القبض عليهم، وبالتحقيق معهم تبينّ أنّهم استدرجوا سائقها وقتلوه وسرقوا السيارة، وانتقلوا للقليوبية للعمل عليها حتى لا يتم ضبطهم.

وكشفت التحقيقات فى جريمة الأصدقاء الأربعة، تفاصيل وقائع القضية التى حملت رقم 32490 جنح مركز الفيوم، والمقيدة برقم 1776 كلى الفيوم، إلى الأول من يناير 2021، حيث اعترف المتهمون الأربعة باستدراجهم سائق من محافظة القاهرة يدعى عبدالله محمد عثمان، 61 سنة، لتوصيلهم إلى منزلهم بإحدى قرى مركز الفيوم، وفور وصولهم أصروا عليه بالدخول إلى المنزل وتناول الطعام والتدفئة بالنيران قليلًا بسبب برودة الطقس قبل أن يعود للقاهرة مجددًا، إلا أنّهم دسوا له مادة سامة فى الطعام وما أن تناول الطعام لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بتسمم حاد، فحملوا الجثة ودفنوها بمنطقة صحراوية بدائرة محافظة الفيوم.

واستولى المتهمون، على هاتف المجنى عليه، وأمواله، وسيارته، بعدما تخلصوا من الجثة، وغادروا للعمل بالسيارة فى محافظة القليوبية حتى تم ضبطهم، وأرشدوا عن مكان دفن الجثمان.

وتم تسليمهم لمركز شرطة الفيوم، وعقب الانتهاء من التحقيق مع المتهمين ال4، تم إحالتهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق معهم، ثم قرر المحامى العام إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى نظرت القضية من خلال عدة جلسات، كان آخرها اليوم بإحالة المتهمين الأول والثانى إلى فضيلة المفتى.