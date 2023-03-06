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(أ هـ م - 4) لوحة سيارة مميزة بالمزاد إلإلكتروني سعرها 425 ألف جنيه

الإثنين، 06 مارس 2023 02:28 م
(أ هـ م - 4) لوحة سيارة مميزة بالمزاد إلإلكتروني سعرها 425 ألف جنيه رقم اللوحة ( أ ه م - 4)
كتب - عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

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أعلنت  بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها 425 الف جنيه تحمل رقم ( أ ه م - 4) وحتي الأن متزايد عليها شخص واحد، وينتهي التزايد عليها 8 مارس.
 
وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول علي لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
 
1 - الدخول علي الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط علي لوحتك.
 
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
 
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
 
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
 
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
 
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
 
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رقم اللوحة ( أ ه م - 4) 
 

بوابة مرور مصر الإلكترونية

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