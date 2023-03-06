أوقاف سوهاج تحتفل بليلة النصف من شعبان بجميع مساجد المحافظة.. صور

سوهاج - محمود مقبول

احتفلت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، بكافة إدارات المديرية بليلة النصف من شعبان، وذلك بإشراف الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتم ألقى خطبة حول فضل ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة، و تعاليم وأخلاق النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وضرورة التأسي بخلقه الكريم في تعامل الناس مع بعضهم البعض، واتباع منهج النبي محمد في الوسطية والاعتدال والرحمة والتواضع وفيما رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني : (يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه ليلة النصف إلا لمشرك أو مشاحن) وقد أجمع المسلمون في كافة العصور والأزمان منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حتى وقتنا هذا على أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة طيبة كريمة فاضلة ،لها منزلتها العظيمة عند المولى عز وجل.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أهمية الاستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة والتي تم فيها تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام لتعميق وترسيخ معاني الإسلام السمحة وأهدافه السامية في النفوس، داعياً المواطنين إلى الالتفاف حول القيادة السياسية والمضي قدماً نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

وفي ختام الاحتفالية، دعا وكيل وزارة الأوقاف المولى عز وجل، أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم علينا الأمن والأمان، واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية.



استماع المصلين للخطبة



الاحتفالية بسوهاج



ائمة الاوقاف فى إحياء ليلة النصف



ائمة الأوقاف



جموع المواطنين



دروس حول ليلة النصف من شعبان



فضائل النصف من شعبان