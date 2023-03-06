نائب محافظ المنيا يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، عقب صلاة العشاء، بمسجد سيدي أحمد الفولي.



حضر الاحتفالية الشيخ حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة أوقاف المنيا، واللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من وكلاء الوزارة، والجهات التنفيذية.



بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور عمر خليفة محمد مدير الدعوة بالأوقاف خطبة حول فضل ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة، و تعاليم وأخلاق النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وضرورة التأسي بخلقه الكريم في تعامل الناس مع بعضهم البعض، واتباع منهج النبي محمد في الوسطية والاعتدال والرحمة والتواضع.



وفي ختام الاحتفالية، دعا وكيل وزارة الأوقاف المولى عز وجل، أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم علينا الأمن والأمان، واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية.



وقدم نائب المحافظ، تهانيه القلبية لأهالي المحافظة بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله على بلادنا والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.