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أهم نصائح لتفادي حوادث الاختناق بالغاز بعد حادث عمال أكتوبر

الإثنين، 06 مارس 2023 09:17 ص
أهم نصائح لتفادي حوادث الاختناق بالغاز بعد حادث عمال أكتوبر الحماية المدنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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بعد الحادث المؤسف الذي أدى لمصرع 6 عمال داخل شقة في مدينة السادس من أكتوبر، تنشر اليوم السابع عددا من النصائح للمواطنين لتفادي تكرار هذه الحوادث، وهي عبارة عن:
 
- الصيانة الدورية للمواسير ووصلات الغاز.
 
- عدم ترك الأطعمة والمشروبات على البوتوجاز لمدد طويلة دون مراعاتها.
 
- التأكد من اطفاء جميع الأجهزة المتصلة بالغاز قبل النوم.
 
- التأكد من وجود مصدر تهوية وعدم إحكام غلق الأماكن بشدة.
 
- استخدام قطعة قماش مبللة لقفل مكان التسرب اذا وجد.
 
- فصل وصلات الغاز بشكل كامل عن الشقة في حالة التسرب.
 
- الاستعانة بالمختصين من الشركة في حالة التسرب.

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