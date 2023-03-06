أهم نصائح لتفادي حوادث الاختناق بالغاز بعد حادث عمال أكتوبر

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

بعد الحادث المؤسف الذي أدى لمصرع 6 عمال داخل شقة في مدينة السادس من أكتوبر، تنشر اليوم السابع عددا من النصائح للمواطنين لتفادي تكرار هذه الحوادث، وهي عبارة عن:

- الصيانة الدورية للمواسير ووصلات الغاز.

- عدم ترك الأطعمة والمشروبات على البوتوجاز لمدد طويلة دون مراعاتها.

- التأكد من اطفاء جميع الأجهزة المتصلة بالغاز قبل النوم.

- التأكد من وجود مصدر تهوية وعدم إحكام غلق الأماكن بشدة.

- استخدام قطعة قماش مبللة لقفل مكان التسرب اذا وجد.

- فصل وصلات الغاز بشكل كامل عن الشقة في حالة التسرب.

- الاستعانة بالمختصين من الشركة في حالة التسرب.