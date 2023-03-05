اليوم السابع
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أكرم القصاص
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9 مرشحين يتنافسون على رئاسة جامعة كفر الشيخ.. اعرف الأسماء

الأحد، 05 مارس 2023 11:10 ص
9 مرشحين يتنافسون على رئاسة جامعة كفر الشيخ.. اعرف الأسماء جامعة كفر الشيخ - أرشيفية

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات، القوائم المبدئية للمتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة كفر الشيخ.
 
وكشفت القايمة عن ترشح كل من:
 
1- الدكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز
2-الدكتور حاتم عبدالرؤوف الشيشيني
3-الدكتور محمد مصطفى إبراهيم 
5-الدكتور رمضان أحمد 
5- الدكتور ياسر مصطفى الجندي
6-الدكتور عبدالحليم مصطفى 
7- الدكتور يحيي زكريا
8-الدكتورة شيرين حامد 
9- الدكتور طه أحمد إسماعيل 
 
وبدأ المجلس الأعلى للجامعات فى تلقى الطعون ضد المتقدمين على رئاسة جامعة كفر الشيخ وذلك بحسب الجدول الزمني المعلن لفتح باب الترشح على ان يتم اغلاق باب التقدم بالطعون غدا الأثنين .
 
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