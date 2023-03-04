وكيل تعليم دمياط يجتمع بمديري ووكلاء الإدارات موجها الشكر للسابقين والتهنئة للجدد

عقد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، اجتماعا موسعا بمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ومديرى عموم المديرية.

ونقل "وكيل الوزارة" شكر وتقدير الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مديرى ووكلاء الإدارات السابقين والتهنئة للمديرين والوكلاء الجدد متمنيا لهم التوفيق والسداد فى المهام الموكلة لهم.

وأكد "وكيل الوزارة" على جاهزية الإدارات التعليمية لإجراء امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل، بالإضافة إلى التأكيد على تفعيل اليوم الرياضى والثقافى وتفعيل حصص المشاهدة وتفعيل المعامل والأنشطة بصفة عامة بالمدارس.

واستعرض مديرى الإدارات، ما تم تنفيذه من مجموعات الدعم، والأنشطة المدرسية المختلفة بالإضافة إلى مناقشة عدة مشكلات تواجه العملية التعليمية

ووجه "وكيل الوزارة" مديرى ووكلاء الإدارات بالتعامل بالحكمة مع الأحداث وتكثيف المتابعة والعمل وفق القواعد والتعليمات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة منال عوض محافظ دمياط للارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها.