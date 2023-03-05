وزير القوى العاملة لنظيره الفلسطينى: مستعدون لنقل تجربة مصر فى تدريب العمالة

كتبت - مرام محمد

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأحد، مع نظيره الفلسطيني نصري خليل سليم أبو جيش، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة رقم 98 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقدة في القاهرة، حيث بحث الوزيران تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك، ووجه الوزير الفلسطيني الشكر والتقدير إلى الوزير حسن شحاتة على مشاركته في "اجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان نهاية الشهر الماضي.

وأكد الوزير شحاتة على استعداد "الوزارة" إلى تفعيل التعاون بين البلدين في مجال التدريب المهني والدعم الفني ، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال لصالح العِمالة الفلسطينية لتأهيلها لسوق العمل، بِما يخدم "الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل".

وبحسب بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة طلب الوزير الفلسطيني من نظيره المصري عرض طلبه على الجهات المعنية المصرية بشأن الإجراءات المطلوبة لتسهيل تنقل الأيدي العاملة الفلسطينية عن طريق المعبر، للعمل في دولة ليبيا تنفيذا لبروتوكول تعاون بين وزارتي العمل الفلسطينية والليبية بهذا الشأن، ووعد الوزير حسن شحاته نظيره الفلسطيني بعرض هذا الطلب على الجهات المصرية المعنية بهذا الملف، للتنسيق بما يخدم مصالح البلدين.