اليوم السابع
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وزيرة التضامن تتوجه لواشنطن للمشاركة في أسبوع التنمية البشرية

الأحد، 05 مارس 2023 09:28 ص
وزيرة التضامن تتوجه لواشنطن للمشاركة في أسبوع التنمية البشرية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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توجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك للمشاركة في أسبوع التنمية البشرية والذي يبدأ فعالياته خلال الأسبوع الجاري.
 
كما من المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي في اللقاء رفيع المستوى لعرض تجربة جمهورية مصر العربية في مجال الإعاقة والخدمات المتكاملة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. 
 
وستعقد القباج خلال زيارتها للعاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة من اللقاءات الثنائية مع فريق عمل البنك الدولي، وذلك لبحث كل ما يتعلق ببرنامج  الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".
 
 

وزيرة التضامن

تجربة مصر في الإعاقة

تجربة مصر فى الاعاقة

حقوق ذوى الاعاقة



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