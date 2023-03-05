هل يلزم إصدار تصريح عمرة للسعوديين فى شهر رمضان؟.. "وزارة الحج" تجيب

إيمان حنا

أوضحت وزارة الحج والعمرة بالسعودية الشروط المطلوبة لأداء العمرة سواء للسعوديين أو القادمين من الخارج.

وأضافت الوزارة ردًّا على استفسار أحد المتابعين حول شروط أداء العمرة خاصة فى شهر رمضان المبارك، أن أداء العمرة يستوجب إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو تطبيق "توكلنا"؛ بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

وتابعت الوزارة أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هى 90 يومًا، مع ضرورة الالتزام بمدة صلاحية التأشيرة.

من جهة ثانية، قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى حزمة من الخدمات الفنية والتشغيلية ونخبة من القوى البشرية المتخصصة فى أعمال الصيانة والتشغيل والمعدات التقنية المزودة بمميزات الذكاء الاصطناعى التى وفرتها الرئاسة؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن أثناء أداء صلاة الجمعة بالحرم المكى.وفق صحيفة"سبق".

ورفعت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة جاهزيتها، لاستقبال القادمين لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام ومرافقه شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية.

وهيأت المساحات المخصصة للصلاة وللطواف وللسعى لخلق بيئة تعبدية آمنة لقاصدى بيت الله الحرام، إضافة إلى متابعة تنفيذ أوامر العمل لتشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه من خلال فريق عمل هندسى ميداني.

ومن جانبه، قال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة المهندس فارس بن مفوز الصاعدي: تم فحص (7750) سماعة وعمل الاختبارات اللازمة لها و(120000) وحدة إضاءة و(220) سلمًا كهربائيًا، و(259) صندوق إطفاء حريق، كما تم فحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و(3400) دورة مياه وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم كذلك استمرارية عمل الاختبارات اللازمة؛ للتأكد من جاهزية الأنظمة كالنظام الصوتى بالمسجد الحرام، وما يتعلق بحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة غير المنقطعة وأنظمة إنذار الحريق، والتى بها (2353) حساس حريق.