هبوط 9 قطاعات بالبورصة خلال جلسة الأحد على رأسها "السيارات" بنسبة 1.1%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، وهبطت قطاعات العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.5%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1%.

فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.5%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.3%، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 0.9%، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، وزاد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%، بينما استقر قطاع الخدمات التعليمية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.085 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 394.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.95%، والعرب على 6.09%، واستحوذت المؤسسات على 18.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 4.1 مليون جنيه، 694.2 ألف جنيه، 27.8 مليون جنيه، 48.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.1 مليون جنيه، 94.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 16827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 19996 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 6937 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 3550 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1254 نقطة.