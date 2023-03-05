اليوم السابع
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نقل المشروعات بالمنطقة الصناعية بأبوخليفة ووادي التكنولوجيا للهيئة العامة الاقتصادية

الأحد، 05 مارس 2023 06:08 م
نقل المشروعات بالمنطقة الصناعية بأبوخليفة ووادي التكنولوجيا للهيئة العامة الاقتصادية جانب من الاجتماع
الإسماعيلية- صبرى غانم

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عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة المُشكلة لنقل ملكية المشروعات والمنشآت المملوكة للدولة بالمنطقة الصناعية بأبوخليفة بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا بالقنطرة شرق للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة وممثلي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيسي مركز ومدينتي القنطرة شرق وغرب، والمستشار القانوني للمحافظة ومديري الشئون المالية والإدارية، الحسابات العامة والخاصة، التخطيط العمراني، الشئون القانونية بالمحافظة، وممثلي جهاز تعمير سيناء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة وشركة توزيع القناة للكهرباء والجهات المعنية بالاجتماع. 
 
وخلال الاجتماع تم مناقشة وحصر المشروعات والمباني القائمة بوادي التكنولوجيا وكافة القضايا المتعلقة بها مع جهات تنفيذ المشروعات؛ تمهيدًا لتوقيع البروتوكول النهائي لتسليمها للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 
 
ووجه "عصام" اللجنة المُشكلة بضرورة إعداد تقرير تفصيلي وحصر فعلي على أرض الواقع للمشروعات القائمة بوادي التكنولوجيا. 
 
وأثناء الاجتماع تم مناقشة المشروعات والمنشآت المملوكة للدولة بالمنطقة الصناعية بأبوخليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب والتي تتكون من المجزر الآلي والعمارات السكنية وسوق أبوخليفة ومأخذ وخزان المياه وبرج الاتصالات؛ تمهيدًا لتوقيع البروتوكول الخاص بنقل ملكيتهم للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.
 
ومن الجدير ذكره، أن اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كان قد وجه بسرعة إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتذليل كافة العقبات لنقل ملكية المشروعات والمنشآت المملوكة للدولة بوادي التكنولوجيا بالقنطرة شرق والمنطقة الصناعية بأبوخليفة بالقنطرة غرب للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.
 
جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع (3)

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع (1)
 

الاسماعيلية

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وادى التكنولوجيا

ابوخليفة

مياه الشرب والصرف الصحي

المجزر الآلى



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