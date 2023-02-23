نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من المشروعات بمركز فايد.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية ، اليوم الخميس، عددا من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة فايد؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والدراسة الميدانية للمشروعات الأخرى التي تحتاج للتطوير ورفع كفاءتها، بحضور العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة فايد، المهندسة مروة فوزي رئيس فرع الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، وسامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية.

واستهل نائب محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد المجزر الآلي بمدينة فايد لبحث ودراسة تطويره ورفع كفاءته لخدمة مواطني مركز ومدينة فايد.

وتفقد "عصام" محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية فنارة، والتي يجري تنفيذها لخدمة مواطني قرية فنارة وتوابعها، وتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات، الأعمال الميكانيكية، والأعمال الكهربائية بالمحطة، ومن المقرر أن يتم التسليم الابتدائي للمحطة خلال شهر، تمهيدًا لدخولها الخدمة منتصف العام الجاري.

واختتم "عصام"، جولته بتفقد ما يجري من أعمال بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بأبوصيام التابعة لقرية سرابيوم، والتي تخدم مناطق أبوصيام، أبويوسف، والإصلاح، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال بالمحطة بنهاية العام الجاري.

والتقى نائب محافظ الإسماعيلية خلال جولته بعددا من المواطنين، وحرص على الاستماع لمطالبهم، بخصوص استكمال مشروعات الصرف الصحي بمنطقة أم عروج، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحقيق مطالب المواطنين، وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم.