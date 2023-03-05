نفوق 15 رأس ماشية واحتراق 5 شقق سكنية و10 حظائر بسبب حريق هائل في أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أسفر حريق قرية بنى رافع بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، عن احتراق محتويات 5 شقق سكنية، و10 حظائر ماشية ونفوق 15 رأس ماشية، وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق بعدد من المنازل، وحظائر الماشية بقرية بنى رافع.

وبانتقال قوات الحماية المدنية والإطفاء تبين من المعاينة والفحص اندلاع حريق بمنزل مكون من 3 طوابق ملك كلا من "سامح. م. م " و"حربى. س. م " و" ناصر. س. م " وأسفر الحريق عن احتراق الشبابيك وبعض الأثاث المنزلى، كما اندلعت النيران بمنزل ملك " نجاح. أ. س " وأسفر عن احتراق محتويات المنزل، كما احترقت حظيرة الماشية الخاصة بالمنزل، وامتدت النيران لشقة " عادل. أ. ح " وأسفر الحريق عن احتراق عروق خشبية بالمنزل وامتدت النيران لحظيرة الماشية الخاصة بالمنزل.

وامتدت النيران إلى 9 حظائر ماشية أخرى ملك كلا من " على. أ. ح " و" حسن. أ. ح " و" سيد. أ. س " و" سيد. م. م " و" سعيد. س. م " و" حربى. س. م " و" محمود. م " و" نزهى. م. م "، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات 5 شقق سكنية و10 حظائر ماشية ونفوق 15 رأس ماشية، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.