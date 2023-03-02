ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت "HARMONY V".. صور

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أنه فى ظل انتعاش حركة السياحة التى تشهدها موانئ المنطقة من خلال الرحلات البحرية، استقبل ميناء بورسعيد السياحى صباح اليوم الخميس، اليخت HARMONY V، القادم من ميناء بيريوس.

ويرفع اليخت، علم اليونان، وعلى متنه 20 من طاقم البحارة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ومن المقرر أن يتم صعود 15 سائح من جنسيات مختلفة على اليخت بعد الإنتهاء من زيارة معالم ومتاحف القاهرة الأثرية .

تم بناء اليخت وإطلاقه، في عام 2009، وتم تجديده فى 2017، ومكون من 3 طوابق باجمالى 25 غرفة تتسع ل 49 فردًا، ويوفر إقامة عصرية بما في ذلك حمام سباحة ومطعم وصالة، ومكتبة وSUN DECK للاستمتاع بأشعة الشمس .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية وفي إطار البرنامج المتكامل لاستقطاب السفن السياحية إلى موانىء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

ومن المقرر أن يغادر اليخت الميناء مساء اليوم لاستكمال الرحلة البحرية إلى ميناء الغردقة، واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج اليخت من وإلى الميناء والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الخاصة بدخول ومغادرة السائحين.