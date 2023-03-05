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مطار مرسى علم يستقبل 23 رحلة من 8 دول أوروبية أبرزها إيطاليا وألمانيا وهولندا

الأحد، 05 مارس 2023 09:55 ص
مطار مرسى علم يستقبل 23 رحلة من 8 دول أوروبية أبرزها إيطاليا وألمانيا وهولندا مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الأحد، 23 رحلة طيران دولية، تصل من 8 دول أوروبية مختلفة، وتقل على متنها قرابة 4 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لهم ونقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.

 

وتبين من جداول وصول الرحلات اليوم أن المطار يستقبل ضمن رحلات اليوم 7 رحلات من المطارات الإيطالية، ورحلة من هولندا، و4 رحلات من التشيك، و3 من ألمانيا، و4 رحلات بولندا، ورحلة من كلا من سويسرا وبلجيكا، ولتوانيا واخرى داخلية.

 

وكشفت جداول رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع لمطار مرسى علم الدولى، وصول 99 رحلة خلال الأسبوع، وأكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع، الجنسيات البولندية ثم التشيكية والألمانية والإيطالية، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلى أرض الفندق حتى نقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.

 

وكان استقبل أمس السبت المطار من بين الـ99 رحلة طيران المقرر وصولها خلال الأسبوع، أكثر من 30 رحلة طيران، من بينها رحلات من بولندا، وإيطاليا، ومن ألمانيا، والتشيك.


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