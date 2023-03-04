بداية من اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 99 رحلة خلال الأسبوع حتى الجمعة المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت، وحتى الجمعة المقبلة 99 رحلة طيران دولية من 11 دول أوروبية، تقل على متنها آلاف السياح من عدة دول مختلفة.

وكشفت جداول رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع لمطار مرسى علم الدولى، أن أكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع، الجنسيات البولندية ثم التشيكية والألمانية والإيطالية، حيث يتم تسهيل اجراءات الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلى أرض الفندق حتى نقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.

كما تبين أن من المقرر أن يستقبل المطار اليوم السبت، من بين الـ 99 رحلة طيران المقرر وصولها خلال الأسبوع، أن يصل اليوم السبت أكثر من 30 رحلة طيران، من بينها رحلات من بولندا، وإيطاليا، ومن ألمانيا، والتشيك.

وكان استقبل أمس مطار مرسى علم الدولى، 5 رحلات طيران دولية، من أصل 98 رحلة دولية أوروبية استقبلها المطار خلال الأسبوع الماضى، وتبين من كشوف رحلات الطيران الوافدة أمس الجمعة للمطار، وصول 5 رحلات بينها رحلة من دولة هولندا، و4 رحلات من المطارات الالمانية، حيث تصل من فرانكفورت ودسلدروف، وغيرها من المطارات الألمانية.