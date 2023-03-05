مصرع وإصابة ستة أشخاص جراء اندلاع حريق بمبنى سكنى فى صربيا

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أعلنت الشرطة فى صربيا، اليوم الأحد، مصرع أربعة أطفال وإصابة والديهم فى بلدة بجنوب غربى البلاد، وذلك جراء اندلاع حريق فى إحدى الشقق بمبنى سكني.



وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن الحريق اندلع فى تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلى للبلاد فى مدينة "نوفى بازار" الكائنة على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بلجراد.



وقالت الشرطة أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق بعد دقائق من تلقيهم البلاغ، مشيرة إلى أنهم وجدوا جميع الأطفال فى غرفة واحدة وعلى ما يبدو أنهم تسمموا بأول أكسيد الكربون.



وأضافت الشرطة أن الوالدين كانا فى غرفة أخرى، وتم نقلهما إلى المستشفى؛ لتلقى العلاج اللازم، ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق.