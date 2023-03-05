اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 مارس 2023 03:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع وإصابة ستة أشخاص جراء اندلاع حريق بمبنى سكنى فى صربيا

الأحد، 05 مارس 2023 02:15 م
مصرع وإصابة ستة أشخاص جراء اندلاع حريق بمبنى سكنى فى صربيا حريق - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة فى صربيا، اليوم الأحد، مصرع أربعة أطفال وإصابة والديهم فى بلدة بجنوب غربى البلاد، وذلك جراء اندلاع حريق فى إحدى الشقق بمبنى سكني.


وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن الحريق اندلع فى تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلى للبلاد فى مدينة "نوفى بازار" الكائنة على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بلجراد.


وقالت الشرطة أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق بعد دقائق من تلقيهم البلاغ، مشيرة إلى أنهم وجدوا جميع الأطفال فى غرفة واحدة وعلى ما يبدو أنهم تسمموا بأول أكسيد الكربون.


وأضافت الشرطة أن الوالدين كانا فى غرفة أخرى، وتم نقلهما إلى المستشفى؛ لتلقى العلاج اللازم، ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق.


حريق

صربيا

حريق فى صربيا



الموضوعات المتعلقة

وصول 3 طائرات صربية وإماراتية تحمل مساعدات لمتضررى الزلزال بسوريا

الخميس، 02 مارس 2023 03:42 م

اليوم عرض الفيلم الألمانى الفرنسى الصربى Music بمهرجان برلين

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:20 ص

الرئيس السيسى يهنئ رئيس صربيا بذكرى يوم الدولة

الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:37 م

فوتشيتش: صربيا فى مركز التوتر بين الغرب وروسيا

السبت، 11 فبراير 2023 04:00 ص

رئيس الوزراء يلتقى الرئيس الصربى الأسبق ويبحثان مقترح إنشاء شركة مشتركة للاستثمار فى الزراعة

الإثنين، 06 فبراير 2023 06:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة