مصرع عامل بحادث تصادم سيارة ودراجة نارية فى طريق كفر حمزة بالخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد طريق كفر حمزة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، مصرع عامل، على إثر حادث اصطدام سيارة ربع نقل بدارجة نارية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول جثة عامل إثر حادث تصادم على طريق كفر حمزة بدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية، بطريق كفر حمزة بدائرة المركز، وأسفرت عن مصرع قائد الدراجة، وجرى نقل جثة المتوفى للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.