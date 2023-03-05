مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدخل مدينة طنطا

الغربية - محمد طارق

شهدت منطقة كوبري الفاروق بمدخل مدينة طنطا في محافظة الغربية، مصرع شخص بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق "طنطا-الإسكندرية" الزراعي.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، تلقت اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير علي طريق "طنطا -الإسكندرية” الزراعي أسفر عن مصرع أحد الأشخاص بعد أن صدمته سيارة مسرعة على الطريق، على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، شهدت وفاة شخص في العقد الخامس من عمره، أثناء تلقي واجب العزاء داخل سرادق العزاء الخاص بوالده بعد دفنه أمس حزنًا عليه، وسط حالة من الحزن خيمت علي أهالي وشباب القرية المشاركين في العزاء.

وأكد اهالي القرية آن الفقيد "محمد طلعت حماد" كان يتمتع بحسن السمعة وعمل الخير بالقرية والقري المجاورة، وكان متعلقا بوالده "طلعت حماد" الذي توفي عصر أمس وتم دفنه بعد صلاة العشاء بمقابر القرية، وبدء ابنه الراحل في تلقي واجب العزاء عصر اليوم شارك به الالاف من أهالي المركز والمدينة.