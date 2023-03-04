مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انهيار فندق أثرى ببورتسودان

كتب محمد جمال

أعلنت شرطة ولاية البحر الأحمر شرقى السودان مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انهيار جزئى لفندق "أولمبيا بارك" فجر اليوم السبت، وسط مدينة بورتسودان التى تبعد حوالى 679 كلم بالاتجاه الشرقى للعاصمة الخرطوم، حسبما ذكرت شبكة "سودان توداى".

وأكد شهود عيان بحسب شبكة العربية إن الحادثة المأساوية وقعت بعد منتصف الليل بقليل، وإنهم فوجئوا بالمبنى ينهار دون سابق إنذار.

وللوهلة الأولى، اعتقدوا أن الانهيار نتج عن هزة أرضية، فبادروا إلى الاتصال بشرطة الدفاع المدني للسيطرة على الكارثة.

كما نبهوا إلى أن الحادثة المذكورة تعد بمثابة جرس إنذار، مطالبين المسؤولين بضرورة مراجعة المباني القديمة، خاصة تلك القريبة لساحل البحر الأحمر.

من جهتها، أعلنت شرطة الدفاع المدني بالبحر الأحمر، أنها تلقّت بلاغاً عاجلاً بانهيار جزء ملحق بفندق أولمبيا بارك ، وتمكّنت وحداتها التي وصلت المكان من انتشال ثلاثة أشخاص أحياء كانوا عالقين تحت الأنقاض، فيما لفظ شخص رابع أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إليه وإنقاذه.

ونجحت شرطة الدفاع المدنى فى السيطرة على الموقف، وانتشال جثة الشاب الضحية بعد 5 ساعات من العمل دون توقف.

إلى ذلك، أشارت إلى أن الفندق المكون من طابقين يعتبر من المبانى الأثرية بالمدينة، فيما رجحت بعض المصادر أن يكون الانهيار ناتجا، حسب المؤشرات الأولية، عن تصدع جدران المبنى القديم.