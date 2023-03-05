اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 مارس 2023 05:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب سقط فى خزان صرف صحى أمام منزله بالفيوم

الأحد، 05 مارس 2023 04:51 م
مصرع شاب سقط فى خزان صرف صحى أمام منزله بالفيوم بلاعة أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه فى خزان صرف صحى أمام منزله فى قرية القاسمية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

 

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بمصرع شاب سقط فى خزان صرف صحى أمام منزله بإحدى القرى بدائرة المركز.

 

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع شاب داخل خزان صرف صحى أمام منزله بقرية القاسمية بدائرة المركز، وتم انتشال الجثمان وتبينّ أنّه لشاب يدعى باسم وائل حسين، 20 سنة، وتبينّ أن الشاب اختل توازنه أثناء خروجه من المنزل، فانزلقت قدماه وسقط داخل الخزان ليلقى مصرعه على الفور، وأنّ وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 


خزانات الصرف الصحي

مركز إطسا

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة